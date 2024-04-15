من إيران واليمن.. الجيش الأمريكي يكشف عدد الصواريخ والمسيرات التي دمرها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها نجحت في الاشتباك والتصدي لأكثر من 80 طائرة مسيرة و6 صواريخ باليستية من ضمن الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، إنه في 13 أبريل وصباح 14 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، بدعم من مدمرات القيادة الأوروبية الأمريكية، في الاشتباك وتدمير أكثر من 80 طائرة مسيرة، و6 صواريخ باليستية كانت متجهة لضرب إسرائيل وانطلقت من إيران واليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم تدمير صاروخًا باليستيًا على مركبة الإطلاق قبل إنطلاقه، و7 طائرات بدون طيار تم تدميرها على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، قبل إطلاقها.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن استمرار سلوك إيران غير المسبوق والخبيث والمتهور يعرض الاستقرار الإقليمي وسلامة القوات الأمريكية وقوات التحالف للخطر.

وأضافت، أن القيادة المركزية الأمريكية ستظل في وضع يسمح لها بدعم دفاع إسرائيل ضد هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران، لافته إلى أن القيادة ستواصل العمل مع جميع الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن الإقليمي.