الأردب يصل لـ2000 جنيه.. تموين الفيوم تكشف تفاصيل بدء موسم توريد القمح|فيديو

تحدث حرز الله مدير تموين الفيوم عن تفاصيل بدء موسم توريد القمح ، مؤكداً أنه تم تحديد سعر أردب القمح ، حيث وصل إلى 2000 جنيه وفقاً لدرجته من النظافة.

وأضاف "حرز الله" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موسم توريد القمح سوف يصبح من 15 أبريل الجاري و حتى 15 أغسطس القادم ، و ذلك لإتاحة الفرصة للمزارعين بتوريد أكبر كمية من القمح.



وأشار مدير تموين الفيوم إلى، أنه تم تشكيل لجنة لفرز الأقماح في كل موقع ، لافتاً إلى أن كل لجنة مكونة من 5 أعضاء ، وهما: عضو من التموين، و عضو من سلامة الغذاء، و عضو من الزراعة ، و عضو من الجمعية المسئولة عن الوزن، بالإضافة إلى أمين العهدة من الجهة المسوقة .