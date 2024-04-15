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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 11 موقعا لإستلام القمح من المزارعين بالقليوبية

قمح
قمح

أعلنت محافظة القليوبية درجة الاستعدادات لبدء موسم توريد محصول القمح من المزارعين من خلال تجهيز 11 موقعا تخزينيا وذلك للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه المزارعين.


ووجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تواجد المسؤولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة خلال موسم توريد القمح لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام.


كما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد.


من جانبه أكد عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية على تنفيذ القرارات الوزارية بشأن محصول الاقماح المحلية والتنسيق بين لجنة المديرية مع مسئولي مديرية الزراعة بحصر الحيازات الزراعية المخصصة لزراعة الاقماح المحلية بدائرة المحافظة للوقوف على الكميات المنتجة لتشجيع المزارع لتوريد الأقماح وفق السعر المحدد من الوزارة.


وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والتعليمات الخاصة بتوريد القمح واقتراح حلول للمشاكل والعقبات التي تم التعرض لها العام الماضي وانتهى الاجتماع على الاتفاق بالتعاون مع الجميع لتيسير خطة العمل بين الموردين واللجان بموسم " بشائر الخير".

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