هل سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟.. مختار غباشي يوضح| فيديو

تحدث مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية عن تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن القومي بشأن إيران وإسرائيل، معلقاً:" جلسة ساخنة و جدل كبير بين مندوب إيران، ومندوب سوريا و إسرائيل"



وأضاف" غباشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجميع يدرك بأن العملية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل؛ ما هي إلا عملية رد اعتبار على الضربة الإسرائيلية في القنصلية الإيرانية.

وأشار مختار غباشي، إلى أن هناك اتجاهات كثيرة متعددة في الداخل الإسرائيلي، فالبعض يريد ردا على العملية العسكرية الإيرانية، والبعض الآخر يرى أنه يجب الاكتفاء بهذه العملية على اعتبار أن الأضرار التي سببتها الضربات الإيرانية لم تكن كبيرة وكانت محدودة.

الحرس الثوري يستعد جيدًا ويدرك مدى خداع إسرائيل



وتابع: «الولايات المتحدة تعلم مدى جدية التهديد الايراني، وتدرك بأن رد إسرائيل يعني انفجار منطقة الشرق الأوسط، وقد تستخدم إيران أجنحتها الموجودة في المنطقة خلال حربها ضد إسرائيل».



وأكمل الدكتور مختار غباشي: "الحرس الثوري يستعد جيدًا ويدرك مدى خداع إسرائيل التي قد تقوم بعملية خادعة بشكل مفاجيء، وإيران تمتلك من المقومات ما يؤهلها للوصول إلى كل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة العربية"