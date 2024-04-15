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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ بجامعة حلوان: التراث المصري سجل كبير يضم كل الفنون

صدى البلد

قال الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان، إنّ الفن المصري القديم منذ العصر البدائي حتى الآن يعكس الحضارة المصرية وأن الإنسان المصري عاش على ضفاف نهر النيل وأنتج الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف حمدي خلال حواره  على القناة الأولى، بمناسبة اليوم العالمي للفن، أن الحضارة جرى البدء في تسجيل منجزاتها من خلال الفنون مثل النقش والرسم والحفر والنحت والفنون المروية من مرويات وأمثال شعبية ومأثورات وحكاوي وأساطير".

وتابع: "التراث المصري عبارة عن سجل كبير جدا يضم كل الفنون وأشكالها التي صورت الحياة المصرية منذ قديم الأزل وحتى الآن".

وواصل أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان: "الفن في عهد المصريين القدماء ظهر بالمقابر والمعابد والمنحوتات والآثار، والمصري القديم كتب أول صفحة في كتاب التاريخ، فالمصري برع في الطب والعمارة والفنون، وكان هناك نوعان من الفن في عهد المصري القديم، هما الفن الرسمي حيث كان يتم تصوير الحاكم بهيئة راقية جدا، والنوع الثاني هو الفن الشعبي، كما أن البدايات الأولى لفن الكاريكاتير والرسوم المتحركة في العالم كانت في مصر، وتحديدا توم وجيري والصراع الأزلي بين الخير والشر".
 

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