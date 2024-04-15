البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

قرر البنك المركزي المصري، رفع الحد الأقصي للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات بقيمة ربع مليون " 250 ألف" جنيه، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM.

قال خطاب مرسل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ لروساء البنوك،إن تلك الإجراءات جاءت لإعطاء مرونة في عمليات السحب والإيداع النقدي للعملاء من فروع البنوك.

وطالب محافظ البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بضرورة مراجعة السياسيات الداخلية لكل بنك فيما يتعلق بالحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للعملات الأجنبية واعتمادها من مجلس الإدارة.