برلماني: مصر بدأت مرحلة هامة ومميزة بالتأمين الصحي

قال النائب حسام الخولي ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت مرحلة وتجربة هامة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم أفضل صحة للمصريين ، موضحا ان الدول القوية نفسها لم تستطع ان تقوم بمثلها ، قائلا: “حتي امريكا نفسها مقدرتش تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل”.

وأضاف الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه اصرار كامل علي نجاح المنظومة.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن أي خدمة تقدم لابد ان يقابلها أموال تضخ ، متسائلا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة ، مشددا على أنه ليس من البديهي أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات واجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو أمر غير معقول ، مختتما حديثه بسؤال وهو على القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته.