محافظ الدقهلية: 289 ألف طن السعة التخزينية للشون والصوامع الجاهزة لاستقبال القمح

أصدر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية توجيهاته للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2024 وذلك اعتباراً من 15/4/2024.

وأوضح "مختار"ان المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم ٢٥٢٢٩٢ فدان والمتواقع توريده ٤٠٠ الف طن.

وقال "مختار" ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة موجودة في ٣٧ موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية ٢٨٩الف طن.

واضاف "مختار" ان اسعار التوريد ٢٠٠٠ جنيه لاردب القمح درجة ٢٣ ونصف و١٩٥٠ جنيه لاردب القمح ٢٣ درجة و١٩٠٠ جنيه لاردب القمح درجة ٢٢ ونصف ويتم السداد خلال ٤٨ساعة.

وتضمنت توجيهات "مختار" التاكيد علي ضرورة تذليل جميع المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.

وأشار "مختار" إلى اهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون.

ووجه بضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط.

كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.

وأشار إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

واكد "مختار" علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه.