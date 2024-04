مباريات نارية اليوم أبرزها قمة الأهلي والزمالك.. المواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المواجهات الهامة والقوية أبرزها لقاء الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة.

**مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة:**

**دوري NILE:**

- المقاولون العرب vs بيراميدز - الساعة 4:00 عصرًا على قناة ON TIME SPORT 2

- الزمالك vs الأهلي - الساعة 7:00 مساءً على قناة ON TIME SPORT

**الدوري الإنجليزي:**

- تشيلسي vs إيفرتون - الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

**الدوري الإسباني:**

- أوساسونا vs فالنسيا - الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

**الدوري الإيطالي:**

- فيورنتينا vs جنوى - الساعة 6:30 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

- أتالانتا vs هيلاس فيرونا - الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

**الدوري التركي:**

- ألانيا سبور "أحمد حسن كوكا" vs جالاتا سراي - الساعة 9:00 مساءً