يطلع ترند.. أمير مرتضى يفتح النار على عضو مجلس الأهلي

علق أمير مرتضي علي واقعة عدم مصافحة خالد مرتجي ل مريم مصطفي لاعبة الزمالك.

وكتب أمير من خلال حسابه الشخصي انسجرام: عيب إن بنت تمد ايديها تسلم على واحد من المفترض إنه راجل ومسؤول وميسلمش عليها علشان يبقى جامد ويطلع ترند".

وتابع :" ولا الرجولة ولا الدين ولا الرياضة ولا مبادئ النادي الأهلي يسمحوا بكده، السلام ده لربنا ولو مش قادر تسلم يبقى متطلعش التتويج أو لا تصبح مسؤولا من الأساس".

وأضاف: "أتمنى من النادي الأهلي يعتذر عن هذا المشهد، وأتمنى من اللجنة الأولمبية تأخذ موقف لأن في أجيال هتطلع تقلده، ثم سيأتي شخص بعد ذلك ويقول أصل مرتضى منصور سبب التعصب في الرياضة.