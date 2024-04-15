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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإرادته.. محيي إسماعيل يؤكد إقامة شقيقه في دار مسنين

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل

أكد الفنان محيي إسماعيل، إقامة شقيقه الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، في دار مسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية. 

 

وقال محيي إسماعيل في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن شقيقه يقيم في دار الرعاية الخاص بنقابة المهن التمثيلية، بإرادته، وأنه يقيم بينها وبين شقته الخاصة التي يمتلكها. 

 

أحدث لقاءات محيي إسماعيل 

وفي شهر مارس 2023، حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وهدد محيي إسماعيل الإنسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: " هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا".

واسترسل محيي إسماعيل:" كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود".

وقال :" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.

وأضاف محيي إسماعيل: "زوجتي توفت ووقتها شعرت أن الوحدة نوع من العطاء، وأعمل على استثمار الوحدة في صالحي".

 

أعمال محيي إسماعيل 

وقبل 5 سنوات، شارك الفنان محيي إسماعيل بدور الكاهن الأكبر في أحداث فيلم الكنز 2، الذي تم عرضه عام 2019. 

فيلم الكنز 2، من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

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