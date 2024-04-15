الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف الرحلات بين طهران وبغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 إستئناف الرحلات بين العراق وإيران إبتداء من الغد.

وكانت شركات الطيران المختلفة أعلنت في الأيام الماضية وقف الرحلات إلى طهران بسبب التوتر بين إسرائيل وإيران على إثر الهجوم الإيراني ضد تل أبيب والذي نفذ أمس الأول السبت.

أوقفت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها المنتظمة من وإلى تل أبيب وأربيل وعمان، حتى اليوم الاثنين، بينما ستظل الرحلات الجوية إلى بيروت وطهران معلقة حتى يوم الخميس على الأقل.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز، فإن شركة KLM ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء، حسبما قال متحدث باسم الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأوقفت شركة إيزي جيت البريطانية أمس الأحد عملياتها من وإلى تل أبيب وقالت شركة النقل في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها ستوقف مؤقتا عملياتها من وإلى تل أبيب حتى 21 أبريل.

وتقول شركة Wizz Air إنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى تل أبيب، من السبت إلى الاثنين.

وأوقفت شركة Finnair عملياتها في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، مما قد يتسبب في أوقات أطول للرحلات الجوية من الدوحة.

وقال متحدث باسم الشركة إن شركة الطيران الفنلندية ستغير مسارها فوق مصر، مما يؤدي إلى تأخير لمدة "بضعة دقائق".

وأشار متحدث باسم SAS إلى أن الرحلات الجوية بين كوبنهاجن وبانكوك تحلق جزئيًا فوق المنطقة، واضطرت رحلة واحدة إلى تغيير مسارها في الليل بين السبت والأحد.

وأعلنت شركة Iberia Express على منصة "إكس" أنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين.

وكشفت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، أنها ألغت رحلاتها المقررة يومي الأحد والاثنين من نيوارك إلى تل أبيب.

وحذرت شركة طيران كندا من تأخير وإلغاء طويل لرحلاتها إلى إسرائيل، وألغت رحلاتها إلى تل أبيب يومي الاثنين والثلاثاء.