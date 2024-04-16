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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اليوم الأول من المحاكمة الجنائية التاريخية لـ ترامب| تقرير

ترامب
ترامب

طرد القاضي في محاكمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب العشرات من المحلفين المحتملين في مدينة نيويورك يوم الاثنين، الذين قالوا إنهم لا يستطيعون أن يقرروا بشكل عادل ما إذا كان المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 قد تستر بشكل غير قانوني على دفع أموال سرية لنجمة إباحية.
 

وفي اليوم الأول من المحاكمة الجنائية التاريخية، وهي الأولى التي تشمل رئيسًا أمريكيًا سابقًا، أخبر القاضي خوان ميرشان ما يقرب من 100 من المحلفين المحتملين أنه يجب عليهم تنحية أي تحيزات أو مواقف شخصية حول المدعى عليه أو القضية، بما في ذلك 'التوجه السياسي'.

وتم فصل ما لا يقل عن 50 منهم بعد أن قالوا إنهم لا يمكن أن يكونوا محايدين في الحكم على ترامب. وتم إعفاء الآخرين الذين قالوا إنهم لا يستطيعون الخدمة لأسباب أخرى.

وسُمع أحد المحلفين المحتملين يقول خارج قاعة المحكمة: 'لم أستطع فعل ذلك'.

واتهم المدعي العام لمنطقة مانهاتن، الديمقراطي ألفين براج، ترامب بتزوير سجلات للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن لقاء جنسي عام 2006 قالت إنهما قاما به. ونفى ترامب أي علاقة من هذا القبيل مع دانييلز ودفع بأنه غير مذنب.

وشهد المحامي السابق لترامب مايكل كوهين بأنه دفع المبلغ لشراء صمت دانييلز قبل انتخابات عام 2016، التي هزم فيها ترامب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحكم القاضي بأنه يجب أن يحضر ترامب المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى مايو، رافضًا طلبًا لترامب بتغيب جلسة لحضور جلسة المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن الأسبوع المقبل حيث سيدفع محامو ترامب بأنه لا ينبغي أن يواجه اتهامات جنائية منفصلة من التدخل في الانتخابات

وقال ترامب في الردهة بعد تأجيل المحكمة حتى الساعة 9:30 صباحا (1330 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء 'يبدو أن القاضي لن يسمح لي بالهروب من هذا الاحتيال، هذه المحاكمة الاحتيالية'.
 

وسيسعى المحامون من كلا الجانبين إلى تشكيل 12 محلفا وستة بدلاء للاستماع إلى القضية الجنائية الوحيدة التي يواجهها ترامب قبل انتخابات 5 نوفمبر.
 

قد يستغرق اختيار هيئة محلفين من بين مجموعة من الأشخاص من مانهاتن ذات الأغلبية الديمقراطية عدة أيام، تليها بيانات افتتاحية وشهادات من موكب من الشهود المحتملين، بما في ذلك كوهين ودانييلز.
 

وقال ميرشان إنه من أجل الإدانة، يجب على المحلفين أن يجدوا أن ترامب مذنب بما لا يدع مجالا للشك، وليس أنه مذنب 'على الأرجح'.
 

ولن يمنع الحكم بالإدانة ترامب من تولي منصبه، لكن نصف الناخبين المستقلين وواحد من كل أربعة جمهوريين يقولون إنهم لن يصوتوا له إذا أدين، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس.
 

يعد تزوير السجلات التجارية في نيويورك جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، على الرغم من أن العديد من المذنبين قد حكم عليهم بالغرامة أو المراقبة.
 

وشاهد ترامب (77 عاما) وهو يرتدي بدلته الزرقاء المميزة وربطة عنق حمراء من على طاولة المتهم بينما يطلب ممثلو الادعاء من القاضي تغريمه وتذكيره بأنه قد يذهب إلى السجن لانتهاكه أمر حظر النشر الذي يمنعه من التدخل مع الشهود المحتملين.


وطلب ممثلو الادعاء من القاضي تغريم ترامب 1000 دولار عن كل منشور من منشوراته الثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر حول كوهين ودانييلز.

'لقد أظهر المدعى عليه استعداده لانتهاك الأمر. وقال المدعي العام كريستوفر كونروي: “لقد هاجم الشهود في القضية، وفي الماضي هاجم كبار المحلفين في القضية”.

وحدد ميرشان يوم 23 أبريل للنظر في الغرامات المقترحة.
 

وبموجب أمر منع النشر الصادر عن ميرشان، يُمنع ترامب من الإدلاء بتصريحات علنية عن الشهود فيما يتعلق بشهادتهم المحتملة وعن المدعين العامين وموظفي المحكمة وأفراد أسرهم إذا كان المقصود من هذه التصريحات التدخل في القضية.
 

وقال محامي ترامب، تود بلانش، إن ترامب لم ينتهك أمر حظر النشر لأنه كان يرد على دانيلز وكوهين، اللذين قال إنهما 'يستخفان بشكل عام بالرئيس ترامب باستمرار'.
 

واعترف كوهين بالذنب في عام 2018 بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين الذين رفعوا هذه القضية لم يوجهوا اتهامات لترامب.
 

ووصف ترامب كوهين بأنه 'كاذب متسلسل' ومن المتوقع أن يهاجم محاموه مصداقيته في المحاكمة.
 

وعلى الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون هذه القضية الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها، إلا أنها القضية الوحيدة المضمونة للمحاكمة قبل انتخابات 5 نوفمبر.
 

ويقول رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، والذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2021، إنه مستهدف من قبل أعدائه السياسيين.
 

وقال ترامب قبل دخوله قاعة المحكمة: 'هذا اضطهاد سياسي'.
 

وفي قضاياه الجنائية الثلاث الأخرى، يواجه ترامب اتهامات بإساءة التعامل مع معلومات سرية ومحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع تلك القضايا.
 

جادل براج بأن القضية تتعلق بمخطط غير قانوني لإفساد انتخابات عام 2016 من خلال دفن قصة فاضحة من شأنها أن تضر حملة ترامب.
 

وقال المدعي العام جوشوا ستينغلاس إن ديفيد بيكر، الرئيس السابق لصحيفة ناشونال إنكوايرر، سيشهد بأنه نشر قصصًا في الصحيفة لتعزيز حملة ترامب لعام 2016.
 

ومن المقرر أن تمثل أيضًا كارين ماكدوجال، عارضة الأزياء العارية السابقة لمجلة بلاي بوي، والتي يقول ممثلو الادعاء إنها تلقت أموالاً من مجلة ناشونال إنكوايرر مقابل التزام الصمت بشأن علاقة غرامية تقول إنها أقامتها مع ترامب.
 

وقال ميرشان إنه لن يسمح للشهود أو المدعين بإخبار هيئة المحلفين بأن القضية حدثت بينما كانت ميلانيا زوجة ترامب حاملاً بطفلهما.
 

وقال ترامب إنه يعتزم الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسه، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر قد تعرضه للاستجواب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك المرشح الرئاسي الجمهوري المحاكمة الجنائية التاريخية

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