تعاون مصري سيراليوني بالبحث العلمي التطبيقي في مجال الحاصلات الزراعية

قام صادق سيلا سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية بزيارة تفقدية للبرامج البحثية المختلفة بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية ، وذلك تأكيدا للدور الريادي الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي المصري وفي إطار التعاون المشترك بين الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وخلال هذه الزيارة قام سفير دولة سيراليون يرافقه الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية للبرامج البحثية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بكفر الشيخ حيث زار برنامج بحوث الذرة والقمح والبصل والارز كما زار مركز ميكنة الارز بميت الديبة وبحضور الدكتور محمد عطوة مدير المحطة البحثية ورؤساء البرامج البحثية ووكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية وفي ختام الزيارة أعرب معالي سفير سيراليون عن سعادته البالغة عما شاهدوة من تطور البحث العلمي التطبيقي في مجال الحاصلات الزراعية لمصر كما تطلع الي إقامة بلادة المزيد من التعاون المصري السيراليوني في هذا المجال والاستفادة من الخبرات المصرية.