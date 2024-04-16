تموين الشرقية: 394 ألف فدان إجمالي المساحات المزروعة قمح بالمحافظة

قالت الدكتورة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إجمالي المساحات المزروعة من القمح بالمحافظة طبقا لبيانات الزراعة وصلت إلى 394 ألف فدان.

وأضافت الدكتورة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذه النسب زادت عن العام السابق، ووصلت عدد الصوامع إلى 12، منهم 4 حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة.

وتابعت الدكتورة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه بالنسبة لمراكز التجميع بما فيهم الصوامع تم الوصول إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام.