هزة أرضية قوية تضرب مطروح.. هل صدقت تنبؤات العالم الهولندي؟

تنبؤات العالم الهولندي.. في الأيام القليلة الماضية، تنبأ العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس بوقوع عدة زلازل في الفترة بين 11 إلي 13 من أبريل الجاري، وارجع سبب حدوث الزلزال للتقارب القريب لأربعة ارتباطات كوكبية مما يحدث نشاط زلزالي كبير يقع من 11 إلى 13 أبريل.

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وصدق العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس في تنبؤاته مثل قبل، فوقع عدد من الهزات الأرضية في مناطق متفرقه، وذلك بداية من يوم 11 من أبريل، لتستمر الهزات الأرضية والزلازل حتي يوم أمس الإثنين.

وسجلت محطات الزلازل المصرية، في الساعة الثامنة صباحأمس الإثنين، هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط، وأظهر موقع الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بلغت قوة الهزة الأرضية 4.37 درجة على مقياس ريختر.

كما جاءت بيانات الهزة الأرضية علي عمق 8.76 درجة، على بُعد 337 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم تصدر أي بيانات بالشعور بتلك الهزات أو وقوع خسائر بسببها.

وبذلك يصل عدد الهزات الأرضية التي وقعت في نفس المنطقة، إلى 6 هزات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ويوجد منها من تجاوز حاجز 4 درجات على مقياس ريختر.

كما وقعت بعض الهزات الأرضية والزلازل، في الأيام الماضية في مناطق مختلفة ومنها هزة أرضية في الجزائر وزلزال الصين، كما وقع زلزال في جزيرة بريطانيا الجديدة على بعد 110 كيلومترات شرق وجنوب شرق كيمبي في جزيرة بريطانيا الجديدة، على عمق 64 كيلومترا.

أما عن يومي 11 و12 من أبريل أبريل الماضي، فصدقت تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس ليضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف الجزائرية، ووقع تحديدًا على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.

كما وقع زلزال آخر في تركيا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 28 كم من مدينة ملاتيا، كما وقع زلزال قوته 5.7 درجة في منطقة شينجيانج في الصين، شمال غربي الصين على عمق 10 كيلومترات، ووفقًا للمصادر فأنه لا يوجد وقوع إصابات.