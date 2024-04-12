زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة عن أسعار الذهب اليوم ثالث أيام العيد ، حيث قفزت اسعار المعدن الاصفر متأثرة بزيادة سعر الأوقية عالميا بنحو 40 دولارا إذ سجت اليوم 2,375.43 بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش ، بعد 2,332.70 دولار في بورصة نيويورك أمس.

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وزاد سعر الجرام عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء تحركا، إذ سجل نحو 3,230 جنيها بعدما تراجع إلى 3160 جنيها، فيما زاد الجنيه الذهب أيضا بنحو 400 جنيه.

كما زاد سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,751 بعد ان اقترب من 2700 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل زيادة بنحو 40 جنيها في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

وزاد الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25,840 جنيه اليوم، بعد نحو 25480 جنيه بفارق يقترب من 400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، تراجا في آخر تحديث على مواقع البنوك الرسمية، بعد أن شهد هبوطا وصعودا طفيفا مؤخرا.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وهبط سعر الدولار في البنوك في البنك الأهلي المصري بعدما تراجع لنحو قريب من 47 جنيها، ولكن يظل متراجعا من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه، بفارق نحو 3 جنيهات.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.