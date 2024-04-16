ساحة اختبار.. روسيا تتهم أمريكا بتحويل أوكرانيا إلى مخزن للأسلحة النووية التكتيكية بأوروبا

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى ساحة اختبار لبرامج عسكرية بيولوجية.

وقالت موسكو إن أوكرانيا تحولت إلى مخزن للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأشار جين بينغ إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".

وأوضح أنه "في الوضع الحالي، ومن أجل منع تصاعد الصراع وخروجه عن السيطرة، يجب على جميع الأطراف العمل معا لاستعادة السلام بسرعة".