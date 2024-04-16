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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

روجينا
روجينا

يصادف اليوم 16 إبريل عيد ميلاد الفنانة روجينا التي أتمت عامها الـ 51، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

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تحرص الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها من حين لآخر.

 

تتمتع روجينا بذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا، وتحرص على ارتداء الملابس المتناسقة مع قوامها و تكشف عن رشاقتها.

 

تقوم روجينا بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الأحذية والحقائب المميزة.

 

أما من الناحية الجمالية، تعتمد روجينا على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع بشرتها و التي تكشف عن جمالها.

إليكم الصور…

 

روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
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