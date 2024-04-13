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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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ظهرت بوسي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع بلوفر بنفس اللون المزين ببعض الألوان اللامعة.

انتعلت بوسي بوت طويل للغاية ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الاخضر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

بوسي
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