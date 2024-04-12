هيفاء وهبي تبهر متابعيها بفستان ساحر| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة و الغير تقليدية.

نسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها وشاح فرو باللون البينك، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي، وتزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.