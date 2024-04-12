كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت كارول سماحة في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام طويلة باللون البيج اللامع مما جعل التصميم مثير للجدل بسبب لونه.

انتعلت كارول سماحة حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمالها.