عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

حرصت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

txt

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ظهرت كارول سماحة في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام طويلة باللون البيج اللامع مما جعل التصميم مثير للجدل بسبب لونه.

انتعلت كارول سماحة حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمالها.

كارول سماحة 
كارول سماحة أسعار إطلالات كارول سماحة أغانى كارول سماحة اخبار كارول سماحة اعمال كارول سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

موضوعات متعلقة

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

في أول أيام العيد| لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول السمك

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

لطلاب الجامعات والمدارس.. أطعمة لتعزيز الذاكرة وتقويتها

من أين لك هذا؟.. لجين عمران تكشف حجم ثروتها

مصدر إيراني يتوقع شن هجوم مباشر على إسرائيل خلال 36 ساعة

مكنش عليها ركاب.. عودة طائرة مصر للطيران بعد الإقلاع بسبب عطل فني

تصدير أسلحة لإسرائيل.. منظمة حقوقية ترفع قضية جديدة ضد ألمانيا

بملابس العيد.. حادث مأسوي لصغيرة أبو النمرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

وفاة رياضي أمريكي شهير .. اعرف السبب|تفاصيل

مقاطعة مرة أخرى| ماركة شهيرة تتعرض لتهديدات لهذا السبب.. القصة كاملة

فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ