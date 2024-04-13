ميريهان حسين تستعرض أناقتها على البحر| شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوزة باللون البيج مع بنطلون بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وظهرت ميريهان حسين حافية القدمين، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها أكتفت بقبعة خوص منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية وغير المبالغ فيها.