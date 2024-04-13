عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

txt

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر كشف عن بطنها ونسقت معه جيبة قصيرة بنفس اللون.

ظهرت نسرين طافش حافية القدمين ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان للهادئة للغاية.

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش أبرز إطلالات نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش إطلالات نسرين طافش أعمال نسرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

ما هو الوقت المناسب لتناول العشاء؟ .. لن تصدق

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

ترشيحاتنا

بعد استيلاء إيران على سفينة مرتبطة بإسرائيل.. جيش الاحتلال يتوعد

فروع جديدة قريباً.. بشرى سارة من التعليم بشأن المدارس المصرية اليابانية

ننشر خطة التعليم لمحاربة لجان أولاد الأكابر قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

ضحايا الغدر الصهيوني.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة اليوم بسبب 5 مجازر

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي Gmail و YouTube .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

حلم رئيس فيراري| سيارة بـ10 مليارات دولار.. من يمتلكها؟

ما هو الوقت المناسب لتناول العشاء؟ .. لن تصدق

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

فيديو

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ