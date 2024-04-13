بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر كشف عن بطنها ونسقت معه جيبة قصيرة بنفس اللون.

ظهرت نسرين طافش حافية القدمين ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان للهادئة للغاية.