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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري.

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لفتت ياسمين عبد العزيز الأنظار في الصورة بإطلالة رياضية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود مع توب بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع كلاتش صغير باللون الأصفر ولم ترتدي أي إكسسوارات أو مجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس باللون الأسود.

ياسمين عبد العزيز
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