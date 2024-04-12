في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

تحتفل اليوم الفنانة القديرة إسعاد يونس بعيد ميلادها ال ٧٤، وتعتبر من النجمات اللاتي تجذب الأنظار نحو أناقتها وأزياءها المميزة.

تحرص إسعاد يونس من حين لأخر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورها و إطلالاتها المتنوعة.

تقوم إسعاد يونس باختيار الإطلالات التي تتناسب مع قوامها و تبرز ذوقها الرفيع في الملابس التي تظهر بها سواء في المناسبات الرسمية أو الكلاسيك.

تحرص إسعاد يونس على تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة ، وتنال إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد إسعاد يونس على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس

اسعاد يونس