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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

درة
درة

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون البنفسجي الغامق المصنوع من القماش المخملي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الروز الفاتح، تزينت ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

درة
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