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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار التحفظ عليها واحتجازها.. وصول سفينة الغاز الليبيرية لميناء سفاجا للإصلاح

سفينة الغاز
سفينة الغاز

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول سفينة الغاز التي تحمل علم ليبيريا و المتسببة في تدمير أجزاء من الشعاب المرجانية بخليج نصراني بشرم الشيخ  إلى ميناء سفاجا البحري مع استمرار التحفظ عليها واحتجازها  لحين دفع الغرامة المالية بعد انتهاء تقرير حصر قيمة الخسائر في الشعاب المرجانية الذي يقوم بها فريق من محميات جنوب سيناء .

وكان ميناء سفاجا البحري استقبل اليوم سفينة الغاز الليبيرالية CLAUDIA GAS التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة الى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها الى ميناء سفاجا البحري تحت اشراف القوات البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود، وهي بطول 158 مترا، عرض 21 مترا وغاطس 5.6 متر.

وتابع اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر دخول السفينة على الرصيف بمعرفة مرشدي والأطقم البحرية للهيئة، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والارشاد والإنقاذ، ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة. 

وأكد على جاهزية موانئ البحر الأحمر على مجابهة أي موقف اضطراري حيث انها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الاحداث المختلفة.

وقال مصدر في محميات جنوب سيناء إن إجراءات تقرير حصر الخسائر الناجمة من جنوح السفينة مستمرة من  فريق  الغواصين تابع محميات لتقدير حجم الخسائر  في الشعاب المرجانية. 
 

سفينة الغاز

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جنوب سيناء شرم الشيخ بميناء سفاجا وصول التحفظ

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