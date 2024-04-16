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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعيد من رئيس مجلس النواب الأمريكي

خطط أمريكية لمنع وصول الأموال إلى الإيرانيين عن طريق الإغاثة

عقوبات
عقوبات

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين بحثوا تشديد وصول إيران للأموال المجمدة المخصصة للإغاثة الإنسانية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن تشريع الإنفاق سيصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بينما يستعد المجلس للتصويت على أربعة إجراءات منفصلة لتقديم المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

كما قال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن أحد مشاريع القوانين سيتضمن أيضًا عقوبات إضافية على روسيا وإيران، ويحاول المشرعون إدراج أحكام لتأمين الحدود الأمريكية.

ياتي ذلك فيما قالت وزيرة خارجية ألمانيا ان دول أوروبية عدة ستعيد النظر في نظام العقوبات ضد إيران لتشديده.

وذكرت أن الاتحاد سيبحث توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل الحرس الثوري معتبرة ان الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق وستكون له تبعات ومن كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها فهو مخطئ.

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