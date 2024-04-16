قرار عاجل من مصرف سوريا المركزي للراغبين في الحج

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا بإلزام جميع الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء المناسك نقداً بالعملات الأجنبية في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سوريا بكل فروعه.

وفي سياق؛ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما جمهورية بخفض جمرك الجوالات من 70% الي 5% وكذلك الأسمنت بأنواعه المعبأة والدكم والشكولا المستوردة المصنعة وزبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو المستورد.

وشمل القرار أيضا " الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها".

ونص القرار علي "عند بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريد.

وقال أيضا " وبالنسبة للسيارات السياحية المستوردة: يستوفي الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف : بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة ( عدا الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.