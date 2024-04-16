الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة مازيمبي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة مباراة الفريق أمام مازيمبي، المقرر لها 26 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساءً.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر أون تايم سبورت إف إم، قائلا: "عقدت لجنة المباريات بالأهلي اجتماعا، أمس الإثنين، وفتحت خطوط اتصالات رسمية مع الجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة للجماهير أمام مازيمبي الجمعة بعد القادمة".

وأضاف محمد الليثى: "الأهلي كان قد حصل على موافقات الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في كمباراة سيمبا التنزاني إستاد القاهرة قبل أسبوعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في حضور السعة الكاملة للأستاد أو 50 ألف مُشجع على أقل تقدير في مباراة مازيمبي المُقبلة باعتبارها أكثر قوة وأهمية وستكون الخطوة الأخيرة قبل نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.