مقـ تل 18 متمردا ماويا في اشتباك مع قوات الأمن الهندية

ذكرت الشرطة الهندية لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن 18 متمردا ماويا على الأقل قتلوا بعد اشتباك مع قوات الأمن.



ولقي المسلحون حتفهم في ولاية تشهاتيسجاره الشرقية النائية، والتي شهدت عددا من الهجمات القاتلة على القوات الماوية هذا العام.



وقال المفتش العام لشرطة منطقة باستار سونداراج باتيلينجام لوكالة فرانس برس، إن جميع الأشخاص الثمانية عشر لقوا حتفهم في منطقة كانكر جنوب رايبور عاصمة الولاية.



وأضاف أن هناك ثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا أيضا.



وقتل نحو 70 ماويا في الهند هذا العام، وفقا لأرقام الشرطة، غالبيتهم العظمى في تشهاتيسجاره.



ونشرت الهند عشرات الآلاف من أفراد الأمن لمحاربة المتمردين الماويين عبر 'الممر الأحمر' الذي يهيمن عليه المتمردون، والذي يمتد عبر الولايات الوسطى والجنوبية والشرقية ولكن حجمه تقلص.



ويشن المتمردون، الذين يعرفون بالناكساليت ويقولون إنهم يقاتلون من أجل فقراء الريف، هجمات حرب العصابات منذ عام 1967.



وضخت نيودلهي ملايين الدولارات لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وتدعي أنها حصرت التمرد في 45 منطقة في عام 2023، بعد أن كانت 96 منطقة في عام 2010.