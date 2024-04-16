عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ تل 18 متمردا ماويا في اشتباك مع قوات الأمن الهندية

صدى البلد

ذكرت الشرطة الهندية لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن 18 متمردا ماويا على الأقل قتلوا بعد اشتباك مع قوات الأمن.

ولقي المسلحون حتفهم في ولاية تشهاتيسجاره الشرقية النائية، والتي شهدت عددا من الهجمات القاتلة على القوات الماوية هذا العام.

وقال المفتش العام لشرطة منطقة باستار سونداراج باتيلينجام لوكالة فرانس برس، إن جميع الأشخاص الثمانية عشر لقوا حتفهم في منطقة كانكر جنوب رايبور عاصمة الولاية.

وأضاف أن هناك ثلاثة من أفراد الأمن أصيبوا أيضا.

وقتل نحو 70 ماويا في الهند هذا العام، وفقا لأرقام الشرطة، غالبيتهم العظمى في تشهاتيسجاره.

ونشرت الهند عشرات الآلاف من أفراد الأمن لمحاربة المتمردين الماويين عبر 'الممر الأحمر' الذي يهيمن عليه المتمردون، والذي يمتد عبر الولايات الوسطى والجنوبية والشرقية ولكن حجمه تقلص.

ويشن المتمردون، الذين يعرفون بالناكساليت ويقولون إنهم يقاتلون من أجل فقراء الريف، هجمات حرب العصابات منذ عام 1967.

وضخت نيودلهي ملايين الدولارات لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية، وتدعي أنها حصرت التمرد في 45 منطقة في عام 2023، بعد أن كانت 96 منطقة في عام 2010.

الجنوبية الشرطة الهندية الهندية المتمردين العصابات الدولار المناطق النائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

موضوعات متعلقة

توقف الحركة في مطارات دبي بسبب عاصفة جوية

على خلفية احتجاز الحرس الثوري سفينة.. البرتغال تستدعي سفير طهران

الأولى منذ 2020.. وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني

"النواب الأمريكي": مشروع قانون الإنفاق سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران

الأمم المتحدة: الاحتلال يعرقل الوصول إلى أدلة تتعلق بأحداث 7 أكتوبر

ألمانيا: يجب على إيران وقف حربها لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

بسبب منخفض جوي.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة غداً

الكرملين يرحب بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

ترشيحاتنا

لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أذكار بعد الصلاة.. كيف كان النبي يختم الفرائض الخمس اليومية؟

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف

الإمارات| مطار دبي الدولي يقرر تحويل الرحلات الجوية اليوم بسبب سوء الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ