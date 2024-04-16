وزير التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 1600 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، وكذا متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية جهود الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رصد وإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية فى المهد وتفعيل وحدة المتغيرات المكانية وبصفة خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتكلات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفوري مع تلك المخالفات .

وأوضح اللواء إبراهيم أبوليمون أنه تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإزالات فى المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة بعد رصدها من اللجان التفتيشية التى تم تشكيلها قبل عيد الفطر وكذا عبر منظومة المتغيرات المكانية حيث تم المرور الميداني على مدار اليوم خلال الفترة الماضية بمختلف المراكز والمدن والقري لرصد أية تعديات والتعامل معها فى المهد سواء كانت بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من أبناء المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تلك المبادرة لتحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية والمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

كما أوضح محافظ المنوفية أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل القرى والمدن ، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لاضفاء مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسا جمالياً لأبناء المحافظة .

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على متابعة الربع الأخير من تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2023 / 2024 لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات قبل نهاية العام المالى وذلك على مستوي جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية وبصفة خاصة فى قطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء الأسواق والمواقف ).

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تكثيف الأعمال والمشروعات المستهدفة فى الخطة للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، حيث أشار محافظ المنوفية إلى جولاته الميدانية أولاً بأول لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كل الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ .

وخلال الاجتماع تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري مركزي أشمون والشهداء وذلك بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية حيث يبلغ إجمالى المشروعات المستهدفة حوالى 1606 مشروعات فى مجالات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من القطاعات التى تمس حياة المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتبقية فى المرحلة الاولي للمبادرة للإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى وتكليفات رئيس الوزراء .

وأوضح اللواء إبراهيم أبوليمون أن هناك تنسيقاً مستمراً مع جهات تنفيذ المشروعات المستهدفة بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة لتلافى الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري.