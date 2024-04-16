حزب الحركة الوطنية يجهز لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب.. ويعقد دورات تدريبية

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب اجتماعاً مع الامانة العامة للحزب لطرح رؤية الحزب حول المرحلة القادمة واستئناف النشاط الحزبي وعقد سلسلة ندوات ومؤتمرات خلال المرحلة المقبلة والتركيز علي عقد دورات تدريبية للكوادر .

ووجه اللواء رؤوف امناء المحافظات بضرورة التركيز علي العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومحاولة التوصل لحلول ورؤي لجميع قضاياهم .

واكد رؤوف السيد علي رئيس الحزب خلال الاجتماع ان المرحلة المقبلة تسع الجميع وتحتاج منا بذل مزيد من الجهد والعمل لحجز موقع متميز للحزب علي الخريطة السياسية في ظل توجهات عامة تستهدف منح الاحزاب مساحة اكبر من العمل والمشاركة السياسة الامر الذي يفرض علينا تجهيز الكوادر وإعدادهم وتدريبهم من خلال دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء الحزب بجميع المحافظات مع إتاحة فرصة اكبر للشباب والمرأة .

واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان جلسات الحوار الوطني تستأنف عملها وكذلك من المرتقب اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويعقبها بعد ذلك انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الامر الذي يفرض علينا ضرورة تجهيز خريطة عمل واضحة وبرنامج شامل للأمانة العامة وامانة التنظيم وأمانات الحزب بجميع المحافظات .

ووجه رئيس الحزب رسالة الي جميع الامناء بالامانة العامة والمحافظات بضرورة اعادة تنظيم وتشكيل الامانات وضم كوادر جديدة وتجهيز الاعداد المناسبة للمشاركة في الدورات التدريبية ومن لا يستطيع تجهيز الكوادر يترك موقعه فورا لأننا هنا من اجل خلق كوادر وعلينا ان نحضر انفسنا خلال فترة وجيزة والعمل من خلال برامج وداته علمية بما يؤهلنا لخوض اي انتخابات قادمة .