المكتب الأممي للشئون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية: إسرائيل نفذت هجمات على المدارس بغزة

أكد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل نفذت هجمات ممنهجة على المدارس والجامعات في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية:"عنف المستوطنين يزداد تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يثير قلقا بالغا".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ليست كافية وعلينا تسريع دخول المساعدات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن العالم تحرك مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة بينما يتجاهل مقتل أكثر من 33 ألفا حتى الآن.

وطالب الوزير :"نحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولا نريد مزيدا من النزاع في المنطقة".