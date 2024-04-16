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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عبدالعزيز في المقدمة.. قائمة نجوم الفن بعزاء شيرين سيف النصر

أشرف زكي فى عزاء
أشرف زكي فى عزاء شرين سيف النصر

حرص عدد كبير من أصدقاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر  على تقديم واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية والذي يقام بداخله مراسم العزاء.

وكان فى مقدمة حضور العزاء الفنان أحمد عبد العزيز والذى عمل مع شيرين سيف النصر فى أشهر أعمالها بمسلسل مين ميحبش فاطمة كما حضر أيضا أشرف زكي ومحمد أبو داوود وأيمن عزب والإعلامي محمد الغيطي.

 

 

وفاة شيرين سيف النصر عن 56 عاما

يذكر أن شريف سيف النصر شقيق الراحلة شيرين سيف النصر أعلن بشكل مفاجئ خبر وفاتها عن 56 عاما، من خلال نشر صورة لشقيقته عبر "إنستجرام" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

نعي نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت النقابة فى بيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي توفت السبت.

 

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة ؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وتعد شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.


وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر أحمد عبد العزيز شيرين سيف النصر

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