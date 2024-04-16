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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو باتحاد الإسكواش: أبطال مصر حققوا نتائج ممتازة في بطولة بلاك بول

أعربت آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادتها بفوز أبطال مصر، ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، حيث فاز مصطفى عسل ببطولة الرجال ونوران جوهر ببطولة السيدات.

وأشارت إلى أن اللاعبين حققوا نتائج ممتازة خلال مشوار البطولة وشرفوا بلدهم ورفعوا علم مصر عاليًا.

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وفاز مصطفى عسل لاعب، الأهلي أمام علي فرج، لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1، بينما فازت نوران جوهر على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتجة 3-0 في نهائي البطولة.

وقدمت الطرابلسي، فى بيان، التهنئة لمنتخب مصر للاسكواش على فوزه ببطولة بلاك بول المفتوحة إحدى أهم البطولات العالمية في الإسكواش، بعد أداء رائع من أبطال مصر.

وقالت آمنة الطرابلسي، إن الاتحاد المصري للاسكواش، يدعم المنتخب ونقدم نصائحنا للاعبين من أجل حصد المراكز الأولى فى جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.

وأشادت الطرابلسي بأداء وروح اللاعبين العالية طوال مشوار البطولة، وهو السبب الرئيسي في النحاج الكبير للفريق ووصول لاعبين في بطولة الرجال إلى النهائي لتكون البطولة مصرية خالصة، وكذلك فوز نوران جوهر بالنهائي في مباراة من طرف واحد لصالح البطلة المصرية.

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