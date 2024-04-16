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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1-1| شوط أول ناري بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي تقام على ملعب مونتجويك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة عن طريق رافينا في الدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من لامين يامال، وتعادل سان جيرمان عن طريق عثامن ديمبلي في الدقيقة 40 بعد تمرير عرضة من باركولا.

وبتلك النتيجة حتى الآن، يتأهل برشلونة للدور نصف النهائي بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-3، في انتظار نتيجة الشوط الثاني.

وكشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتجويك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل البارسا، البدء ببيدري جونزاليس من البداية في وسط الملعب، خلف الثلاثي لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - كوندي.

الوسط: جوندوجان - دي يونج - بيدري.

الهجوم: رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

أما لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، فقد اختار البدء بالثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا في هجوم الفريق الفرنسي، مع عودة أشرف حكيمي لمركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ميدنيز - هيرنانديز - ماركينيوس - حكيمي.

الوسط: رويز - فيتينيا - زاير إيمري.

الهجوم: باركولا - ديمبلي - مبابي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.
 

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