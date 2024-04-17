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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

غضب عماني بسبب فيديو يوتيوبر عن الفيضانات

صور ملابس طفل غرق
صور ملابس طفل غرق بالسيول

يواجه محمد البلوشي صانع المحتوى العماني لانتقادات لاذعة، بعد تصويره فيديو عن ما تسببت أمطار غزيرة هطلت على بضع مناطق في سلطنة عمان، إلى شلل تام في السلطنة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان السيول الأمر الذي دفع قوات الشرطة إلى التدخل.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل مع حدث مع محمد البلوشي وعن الفيديو الذي نشره وتعرض بعده للهجوم الكبير، وعن تفاصيل مع حدث في سلطنة عمان وعن دور الشرطة في الحفاظ على الأمن والمواطنين، وكيف أدت الأمطار إلى احتجاز وقتل المواطنين.

 

 

وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.

محمد البلوشي عماني صانع المحتوى العماني سلطنة عمان امطار غزيرة

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