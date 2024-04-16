ما هي مواضع القنوت في الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء الأربعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي مواضع القنوت في الصلوات؟ وهل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر أو في صلاة أخرى؟

مواضع القنوت

واستعرضت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، آراء الفقهاء الأربعة عن مواضع القنوت في الصلاة، وجاءت على النحو التالي:

قال الحنفية: القنوت واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر ولا قنوت في غيره من الصلوات.

وقال الشافعية: القنوت سنةٌ في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من رمضان وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا تُرِك عمدًا فإنه يُجْبَرُ بسجود السهو.

وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السَّنة.

القنوت في صلاة الفجر

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القنوت في صلاة الفجر من السنن وكذلك القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان، من سنن الصلاة كذلك.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن القنوت في غير صلاة الفجر غير وارد، ولا يكون القنوت إلا عند النوازل أو الأوبئة فيمكن أن يكون القنوت بعد الإعتدال من ركوع الركعة الأخيرة.

دعاء القنوت

من صيغ دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يأتي: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُنا دُعاءً نَدعو به في القُنوتِ من صلاةِ الصُّبحِ اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيتَ وعافِنا فيمَن عافَيتَ وتوَلَّنا فيمَن توَلَّيتَ وبارِكْ لنا فيما أعطَيتَ وقِنا شَرَّ ما قضَيتَ إنَّك تَقضي ولا يُقضى عليكَ إنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيتَ تَبارَكتَ ربَّنا وتَعالَيتَ).[٩] (اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كلَّهُ ونشكرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ من يفجرُكَ اللهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونسجُدُ وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشَى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكفارِ مُلْحِقٌ).