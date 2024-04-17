الفنان أحمد ماهر ينهار باكيًا على الهواء مع لميس الحديدي.. اعرف السبب

لم يتمالك الفنان القدير أحمد ماهر، نفسه أثناء لقائه ضمن صناع وأبطال مسلسل صيد العقارب، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون وانهمر في البكاء بعد عرض مشاهد له من العمل.

وقال أحمد ماهر: "حصلي خط استرجاع للأحداث الخاصة بالمسلسل وأن القناعة الموروثة أن الولد دائماً هو السند وعندما ذهب السند اضطرارًا لابنته تملكني مشاعر فبكيت لأن الرجل وضع في خانة اليك لاعتماده على ابنته".

وأضاف أحمد ماهر، أن "سر قبوله لدور كبير عائلة ضرغام ليس اختياراً منه بل تم ترشيحه للعمل، وعندما قرأ كتابة الكاتب الكبير باهر دويدار شعر بالانبهار، قائلاً: لما قرأت الورق دخلت في حالة من الغرام بالعمل.

وتابع أحمد ماهر أن: "عندما قرأت ورق الكاتب الكبير لقيته طرح هائل لم أشهده من قبل لمست إيقاعًا مختلفًا وتتابع للأحداث شيق ورسم للشخصيات مبهر مما حمّسني للقيام بالدور والغرام به.

