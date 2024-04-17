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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع باتيلي آخر المستجدات على الساحة الليبية

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري مع عبد الله باتيلي

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، آخر المستجدات على الساحة الليبية.
جاء ذلك خلال استقبال عطاف، أمس الثلاثاء، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب. 
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أثنى الوزير الجزائري على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي قد قدم مساء أمس الثلاثاء استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

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