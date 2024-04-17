عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: أسباب التحالف الدولي لمحاربة داعش قبل 10 سنوات لم تعد موجودة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الأسباب التي بُني عليها التحالف الدولي لمحاربة داعش قبل عشر سنوات لم تعد موجودة، وأن قدرات القوات الأمنية العراقية تطوّرت وصولاً إلى دحر تهديد داعش الإرهابية.
جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السوداني مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي خلالها عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي.
وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال لقاءاته على التزام العراق بمخرجات الحوار الجاري داخل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية الانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى العلاقات الثنائية الشاملة في مختلف مجالات التبادل والتنمية.
وأوضح أن "العراق ملتزم بمخرجات الحوار الجاري داخل اللجنة العسكرية العليا بين البلدين، مع الاستمرار بالشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن الشعب العراقي من أكثر شعوب العالم التي واجهت، بشجاعة، شرور الإرهاب وعصاباته".
وأشار إلى شكل العلاقة المستدامة التي يسعى لها العراق مع الولايات المتحدة، والتي تعتمد على حجم التقارب والفهم المشترك بين الشعبين العراقي والأمريكي، بما يتجاوز حدود الحكومات والإدارات، مضيفًا أن "من عوامل القوة للعراق، اليوم، هو الارتباط بعلاقات ومشتركات تاريخية واجتماعية مع دول الجوار، ومنها "إيران"، وفي الوقت نفسه، امتلاك علاقة استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن امتلاك الموارد والموقع المهم الذي يمكّن من تأسيس موقع اقتصادي حيوي بالنسبة لمصالح شعوب المنطقة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتدهور الرؤية الأفقية.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا

صدمة لـ خالد بيبو.. طلب عاجل من كولر في الأهلي

ترشيحاتنا

هل سماع صوت الإمام يُجيز للمرأة صلاة الجماعة من المنزل؟.. الإفتاء تحسم الجدل

غلق شوارع هامة في مدينة نصر.. اعرف البديل

بسبب الأمطار والحالة الجوية .. قرار عاجل لـ طيران الإمارات

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر وطرق بديلة .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

أخبار التكنولوجيا|هاتف «Moto Edge 50 Ultra» بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. وإنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي فما القصة؟

بتاع زمان.. طريقة تحضير بسكويت نواعم

كاجوال لافت.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ