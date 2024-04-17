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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر حتى الآن

لقاء وزير النقل
لقاء وزير النقل

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير-  وزير النقل إجتماعاً موسعا مع كل من السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة وشابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمتابعة  جدول تصنيع توريد عربات الصفقة  وحضر اللقاء المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك


تم إستعراض خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة  بتصنيع وعربات الصفقة حيث  بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة  سكة حديد جديدة وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة التي تتكون من  1350 عربة ( 500عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و 460 عربة درجة ثالثة مكيفة و 105 عربة اولي مكيفة و 210 عربة ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40بوفية ثالثة مكيفة ) .


وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد و  الالتزام بالجدول الزمني المخطط  لتوريد باقي العربات نظرا لاهمية  الصفقة التي ساهمت  فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتا الى ان  العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

واشار الوزير الى ان هذه الصفقة  هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000كم وربطهما معاً

كما اكد وزير النقل  خلال لقائه بالسفير المجري بالقاهرة ان هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.

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