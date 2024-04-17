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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون يهود: حرب إيران مع إسرائيل طوق نجاة لنتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

تتخوف أوساط في إسرائيل من تصعيد أكبر مع إيران يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبة للتعويض عن ساحة القتال في قطاع غزة التي لم يحقق فيها شيء يذكر سوى ارتكاب مذابح جماعية للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
 

قال محللون إن قوة الدوافع وراء الحرب في غزة لم يعد لها مبرر لاستمرارها أكثر وسط عدم تحقيقها تقدما على المقاومة وأصبحت هناك أصوات كثيرة تطالب بوقفها من داخل الكيان.
في الأسابيع الأخيرة وقبل الضربة الايرانية، كانت كل التظاهرات في اسرائيل قد اجتمعت تحت شعار واحد هو إسقاط نتنياهو وهو مطلب دعمه مسئولون سابقون كرئيسي الوزراء السابقين إيهود أولمرت وإيهود باراك، ومن زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وأفيجدور ليبرمان.
يرى هؤلاء أن الحرب في غزة انتهت فعليا ويجب أن تنتهي رسميا بصفقة تبادل.

ولهذا يرى محللون أن الرد الإيراني يمثل طوق نجاة لنتنياهو الذي فعل كل شيء حتى لا تنتهي الحرب.


ويسعى نتنياهو من خلال التصعيد مع إيران إلى الحصول على أي فرصة تمنحه وقتا في الحكم أكثر وتخرجه من ورطته وتبعد في الوقت الحالي الانتخابات أو المحاسبة.

 

الاسرائيل اسقاط نتنياهو التظاهرات في إسرائيل التصعيد الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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