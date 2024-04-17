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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة قطور: غرس 200 شجرة مثمرة وزينة لتجميل في الشوارع الرئيسية

أشجار مثمرة بالغربية
أشجار مثمرة بالغربية

أكد ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، غرس 200 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

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وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

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وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة 100 مليون الاستفادة الاقتصادية أراضي الزراعية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الصحة العامة للمواطنين الصحة العامة للمواطن الشكل الجمالي الشوارع الرئيسية

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