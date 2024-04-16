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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية و3 مخالفات بناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماعه المسائي جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والرد على المتغيرات المكانية ويناقش  ما تم في مشروع كيتشنر.

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بدأ الاجتماع باستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، فتمكنت الوحدات من إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 3 مخالفات بناء خلال اليومين الماضيين  وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الازالة بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما تناول الاجتماع استعراض، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها. ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلاً عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة ما تم في إجراءات تسريع نهو الاعمال تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية ( أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره، أعمال المحطة الوسيطة بنشيل، موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع موجها بسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أراضي الجراجات والإفادة بالموقف النهائي ومستندات الملكية) .

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