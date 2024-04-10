القصة الكاملة.. بطل شهامة أسرة طالب جامعة طنطا: أطالب بالقصاص وسرعة ضبط المتهمين|شاهد

شهدت منطقة كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا استمرار حالة من الصدمه والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات الطلاب والطالبات عقب واقعة الاعتداء على طالب جامعي حال دفاعه عن زميلته ومحاوله سرقه موبايلها ومقتنياتها بمنطقة مجمع الكافتيريات مما أسفر عن إصابته بطعنات غادرة ونقل على إثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

كما صرح حسن داود والد الطالب المصاب في مشاجرة داخل مجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا اليوم أن ابنه مجني عليه في واقعة انقاذ فتاة زميلته بعدما تعرضت لواقعة سرقه موبايلها علي أيدي أحد زملائها .

كما أضاف بقوله " الأمن الإداري لم يتدخل للإنقاذ حياة ابني وحسبنا الله ونعم الوكيل رغم تعرضه للاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء وبطالب بتحقيق القصاص وبطالب وزير الداخلية بسرعه إلقاء القبض المعتدين علي ابني " .

في المقابل أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعه فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجه المحامي العام بضرورة فتح باب تحقيق قضائي عاجل في الواقعة وسماع أقوال الطالب الضحية وشهود عيان للحادث .

كما ينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل واقعة الاعتداء علي طالب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بواسطة أسلحة بيضاء داخل الحرم الجامعي عقب واقعة تدخله لإنقاذ فتاة والاعتداء عليه بواسطة "كاتر " سلاح أبيض .



كما أفاد التقرير الطبي بأنه تعرض لأربع طعنات بالصدر و الطعنات وجسده وحالة وعمه صحيه مفاجئة وجعلته طريح الفراش .

وكان طالب في العقد الثالث من العمر، بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بعدة جروح قطعية متفرقة، علي يد آخرين، حال تواجدهم داخل مجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكان مستشفى طنطا الجامعي أستقبل طالب يدعي فارس حسن داود، ومقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة، بعد وصلة عتاب تطورت الي مشاجرة، بينه وبين طلاب آخرين ، قاموا علي أثرها باستخراج سلاح أبيض «كاتر» من طيات ملابسهم، حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، بمجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، واحدثوا ما به من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9067 جنح لسنة 2024 مركز طنطا واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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