الصحة الفلسطينية: 468 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إنه منذ فجر الجمعة الماضية استشهد 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنه استشهد أيضا أسير في سجون الاحتلال، وأصيب أكثر من 75 مواطناً، غالبية الإصابات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين ، بينها 14 إصابة بحالة خطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، 468 شهيداً، كما أصيب أكثر من 4800 مواطن.

وتابعت الوزارة: "في قطاع غزة، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد نحو 33800 مواطن، وإصابة أكثر من 76400 آخرين".