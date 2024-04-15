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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 468 شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إنه منذ فجر الجمعة الماضية استشهد 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنه استشهد أيضا أسير في سجون الاحتلال، وأصيب أكثر من 75 مواطناً، غالبية الإصابات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين ، بينها 14 إصابة بحالة خطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، 468 شهيداً، كما أصيب أكثر من 4800 مواطن.

وتابعت الوزارة: "في قطاع غزة، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد نحو 33800 مواطن، وإصابة أكثر من 76400 آخرين".

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