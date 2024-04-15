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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين مقـ تل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مقـ تل شخص إسرائيلي وفلسطينيين اثنين خلال أعمال شغب واقتحامات قامت بها مجموعة من المستوطنين في مدينة نابلس بـ الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر حسابه على منصة إكس: "ندين مقـ تل الإسرائيلي بنيامين أخيمير البالغ من العمر 14 عامًا، واثنين من الفلسطينيين هما جهاد أبو عليا البالغ من العمر 25 عامًا، وعمر أحمد عبد الغني حامد البالغ من العمر 17 عامًا، بالضفة الغربية في الأيام الأخيرة". 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن يتوقف هذا العنف في الضفة الغربية، ويجب حماية المدنيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، أن شابًا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن والقدم وجروحه خطيرة، وثالث بجروح في القدم.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهمت بناية في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

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